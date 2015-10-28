Написание отзывов, ведение тематических веток компании на форумах

Добрый день,

Наша компания предоставляет возможность своим клиентам работать на финансовых рынках, торгуя в режиме реального времени(онлайн).

Существует необходимость в написании отзывов(комментариев) на

специализированных форумах в разделах(темах), относящихся к нашей

компании.

Ориентировочно 4 форума, названия которых мы предоставим, по 20/мес на каждом.

В этой связи хотели бы понимать компетентны ли Вы в сфере финансов и сколько вышеуказанные услуги будут стоить?