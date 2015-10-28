Необходим качественный рерайт текстового сообщения. Избегание слов из спам-списка, предоставляем информационные объявление большому объему клиентов, в первую очередь интересует доставка письма во входящие. Объявление 300 символов. Необходимо около 20 уникальных вариаций объявления. В итоге 6000 знаков. 4$ за ...
Написание отзывов, ведение тематических веток компании на форумах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Наша компания предоставляет возможность своим клиентам работать на финансовых рынках, торгуя в режиме реального времени(онлайн).
Существует необходимость в написании отзывов(комментариев) на
специализированных форумах в разделах(темах), относящихся к нашей
компании.
Ориентировочно 4 форума, названия которых мы предоставим, по 20/мес на каждом.
В этой связи хотели бы понимать компетентны ли Вы в сфере финансов и сколько вышеуказанные услуги будут стоить?
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