Написание постов и отзывов

Нужен человек, который будет писать сообщения и отзывы на форумах.

Дается одна тематика, сайт и о нем нужно будет писать сообщения и общаться на форумах.

В день нужно писать около 10 сообщений. Писать в любое удобное время и вечером отправлять отчет.

Оплата ежедневная после отчета. Сообщения до 300 символов.

Работа постоянная, если сработаемся будут и другие проекты и другие задачи.

По оплате - предлагайте.