Написание постов со ссылкой на форумах

Ищу копирайтеров, способных писать лёгкие, читабельные, информативные тексты и работать по ТЗ. Объем работы большой, нужны информативные статьи для интернет-магазина. Одна статья порядка 2,5 к. Требования: - отличная грамотность (рус.яз) - умение кратко и красиво излагать суть - умение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
пост на форуме, в котором будет сообщение 500 символов, и ссылка на сайт, по которой можно кликнуть, форумы должны быть живые, не мертвые,не заспамленные.
Перед тем как разместить пост, на форуме нужно набить 10 сообщений в любых темам форума, чтоб они выглядели адекватно.
Оплата производится если в течение 3 раб.дней, пост с форума не удалили. 60 руб за пост.
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