Написание постов со ссылкой на форумах

пост на форуме, в котором будет сообщение 500 символов, и ссылка на сайт, по которой можно кликнуть, форумы должны быть живые, не мертвые,не заспамленные.

Перед тем как разместить пост, на форуме нужно набить 10 сообщений в любых темам форума, чтоб они выглядели адекватно.

Оплата производится если в течение 3 раб.дней, пост с форума не удалили. 60 руб за пост.