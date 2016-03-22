Написание ряда статей строительной тематики

Необходим копирайт для сайта строительной тематики. Заказ большой, точно более 50 штук(2-3к знаков без пробелов).

Нам необходим человек который хорошо разбирается в строительстве(домов, канализации, электрике, отоплении) и сможет выдать интересный материал! Тестовое задание для всех одно, его будет оценивать заказчик, кто ему больше понравится, тот и получит заказ.

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Тестовая статья: "Строительство дома из кирпича" объем 1000 знаков без пробелов.

Пример того, что уже было размещено и что крайне не нравится заказчику: "Строим надежные дома из кирпича с применением традиционных технологий и передовых разработок. Готовы взяться за возведение загородных коттеджей как по типовым, так и эксклюзивным проектам. Выполняем все виды отделки, недорого прокладываем системы инженерного обеспечения.Своим клиентам «ГенСтройРемонт» предлагает:- Проектирование домов. Занимаемся разработкой проектов загородных домовладений. Осуществляем проектирование «с чистого листа», дорабатываем типовые проекты, на экспертном уровне устраняем ошибки в готовых проектах. Подбираем требуемые строительные материалы, составляем сметы.- Подготовку фундаментов. Выполняем разметку участка, роем траншеи и заливаем простые и усиленные фундаменты. Занимаемся их утеплением, вентиляцией и гидроизоляцией. Работаем на участках с неустойчивыми грунтами. Укладываем перекрытия. Работаем в Санкт-Петербурге и по всей Ленинградской области.- Возведение стен. Знаем, как работать с силикатным, керамическим, полнотелым и пустотелым кирпичом. Кладем стены любой толщины, делаем однорядную, многорядную или трехрядную кладку. Выполняем армирование стен и декоративную обработку швов.- Обустройство кровли. Делаем все виды кровли. Монтируем стропила, осуществляем набивку обрешетки, укладываем рубероид. Работаем с любыми кровельными материалами: от шифера и металлочерепицы до мягкой кровли всех типов.- Подключение всех необходимых коммуникаций. За доступную стоимость обеспечиваем водоснабжение и канализацию строения, подводим электропитание, устанавливаем системы кондиционирования воздуха."Не забывайте указывать стоимость Вашей работы! У меня всё!