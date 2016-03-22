Необходимы райтеры для регулярного описания мероприятий (концертов, спектаклей, шоу, выставок etc.), жанров музыки и на сайте билетного агентства ponominalu.ru. Описание должно кратко описывать клиенту суть меропрития, оно состоит из даты, площадки проведения артистов участников ...
Написание ряда статей строительной тематики
Необходим копирайт для сайта строительной тематики. Заказ большой, точно более 50 штук(2-3к знаков без пробелов).
Нам необходим человек который хорошо разбирается в строительстве(домов, канализации, электрике, отоплении) и сможет выдать интересный материал! Тестовое задание для всех одно, его будет оценивать заказчик, кто ему больше понравится, тот и получит заказ.
Если качество статей в дальнейшем начнет снижаться, то мы оставляем за собой право, прекратить сотрудничество.
Тестовая статья: "Строительство дома из кирпича" объем 1000 знаков без пробелов.
Пример того, что уже было размещено и что крайне не нравится заказчику: "Строим надежные дома из кирпича с применением традиционных технологий и передовых разработок. Готовы взяться за возведение загородных коттеджей как по типовым, так и эксклюзивным проектам. Выполняем все виды отделки, недорого прокладываем системы инженерного обеспечения.Своим клиентам «ГенСтройРемонт» предлагает:- Проектирование домов. Занимаемся разработкой проектов загородных домовладений. Осуществляем проектирование «с чистого листа», дорабатываем типовые проекты, на экспертном уровне устраняем ошибки в готовых проектах. Подбираем требуемые строительные материалы, составляем сметы.- Подготовку фундаментов. Выполняем разметку участка, роем траншеи и заливаем простые и усиленные фундаменты. Занимаемся их утеплением, вентиляцией и гидроизоляцией. Работаем на участках с неустойчивыми грунтами. Укладываем перекрытия. Работаем в Санкт-Петербурге и по всей Ленинградской области.- Возведение стен. Знаем, как работать с силикатным, керамическим, полнотелым и пустотелым кирпичом. Кладем стены любой толщины, делаем однорядную, многорядную или трехрядную кладку. Выполняем армирование стен и декоративную обработку швов.- Обустройство кровли. Делаем все виды кровли. Монтируем стропила, осуществляем набивку обрешетки, укладываем рубероид. Работаем с любыми кровельными материалами: от шифера и металлочерепицы до мягкой кровли всех типов.- Подключение всех необходимых коммуникаций. За доступную стоимость обеспечиваем водоснабжение и канализацию строения, подводим электропитание, устанавливаем системы кондиционирования воздуха."Не забывайте указывать стоимость Вашей работы! У меня всё!
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