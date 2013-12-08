Написание SEO текстов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок216 просмотров

Требуется написание текстов, касающихся проведения нового года на корпоративных мероприятиях, в ресторанах и т.д.

Требуется высокое качество результата.

Тексты должны получится интересными, завораживающими.

Общий требуемый объем порядка 50 000 знаков.

Просьба поставлять предложения людям с опытом от 5 лет и стажем на веблансере от 3х лет.

Обязательно наличие отзывов по профилю - копирайтинг.

Срок выполнения - до 08.12.2013.

Детали готовы предоставить выбранному исполнителю.

11 лет назад
NginX
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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