Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер, умеющий писать продающие тексты ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Никаких СЕО-текстов, напичканых ключевиками, только интересные тексты, которые хочется читать от начала до конца. Тематика разнообразная, строительство, мебель, авто, технологии, развлечения и т.д. ...
Написание seo текстов
Написание около 200 шт текстов для брендов и 1000 текстов для парфюмов. Ключи и ТЗ передано лично. Всего ~ 2 млн знаков.
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