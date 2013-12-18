Написание seo текстов

$6500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка150 просмотров

Написание около 200 шт текстов для брендов и 1000 текстов для парфюмов. Ключи и ТЗ передано лично. Всего ~ 2 млн знаков.

11 лет назад
Novo_Seo
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$6000
20 дней
Быстрая работа команды, учтены все мои пожелания по текстам, профессиональная работа. Продолжать сотрудничество будем обязательно
Спасибо за заказ. Работаем уже не первый раз - всё отлично.

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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