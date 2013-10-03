Написание сео текстов для категорий товаров

Алеся оличный специалист своего дела. Всегда когда создавал проекты на написание текстов, то мне писали сотни копирайтеров, но их приходилось постоянно менять. Т.к. тексты оставляли желать лучшего. Сейчас всю работу по текстам отдаю только Алесе. И всегда получаю во время отличные тексты.