Написание сео текстов для категорий товаров

КопирайтингЗавершен4 заявки136 просмотров
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Написание сео текстов для категорий товаров по техническому заданию. ТЗ во вложении.

10 лет назад
CTO_KOTOB
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
час назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$70
3 дня
Алеся оличный специалист своего дела. Всегда когда создавал проекты на написание текстов, то мне писали сотни копирайтеров, но их приходилось постоянно менять. Т.к. тексты оставляли желать лучшего. Сейчас всю работу по текстам отдаю только Алесе. И всегда получаю во время отличные тексты.
Артем - человек с которым приятно работать. Очень правильное т.з., аккуратно составлено, никаких вопросов не возникает. Оплата всегда вовремя. Приятно работать! Надеюсь на постоянное сотрудничество! А вам, Артем, желаю успехов.
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