Написание шаблонов статей для размножения

Требуется написание шаблонов 50 статей для последующего размножения в рамках одного тематического проекта. Синтаксис берется с примера. Каждая фраза разбивается на части, и для каждой части прописыыаются 4-5 вариантов. Фактически достаточно разбить предложение пополам (на 2 части) и для каждой половины прописать варианты. Варианты должны максимально различаться, и по смыслу и по составу слов.