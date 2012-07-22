Написание статей для форума покупок

Нужно написать несколько статей(для начала минимум 20) для форума о покупках в зарубежных магазинах.

Плачу 120руб за статью - 2000 знаков. Тематика - описание зарубежных интернет - магазинов и их акций. При успешной работе - постоянное сотрудничество. Присылайте пример на [email protected]