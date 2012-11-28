Написание статей для интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок140 просмотров

Необходимо написать три статьи для интернет-магазина детских товаров.

Каждая статья 2500-3000 знаков.

Темы:

1) Развивающие игрушки для детей от 0 до 1 года.

2) Как правильно выбрать зимнию одежду для ребенка, на что обратить внимание.

3) Бутылочки для новорожденных не содержащие (Бисфенол-А). Преимущества!

Написание статей
13 лет назад
interproject
Кирилл 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
20 часов назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Будем и дальше заказывать у Инны.
Отличный заказчик. Буду рада продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
20 часов назад
13 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • 50 продающих описаний для продуктов по 2 - 5 тыс.

    $500

    Тема: Биологически Активные Добавки - БАД. Если кого-то смущает сомнительная репутация данной отрасли, предоставлю сертификаты, регистрационные документы, клинические испытания и пр. Товар продается в аптеках и через сертифицированные торговые точки. На сайте БАДы в соответствии ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны тексты на тему каминов и печей для дома

    Нужен человек, который будет писать тексты про камины и печи с некоторыми техническими моментами. Суть - заполняем сайт интернет магазина каминов и печей. Желательно знание тематики и не на словах. ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт

    Нужен рерайт текстов различных тематик, исходники предоставлю, объем до 10 тыс. зн. без пробелов, оплата вебмани, сроки до вечера субботы. Уникальность по Etxt Антиплагиат не менее 98%.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 5 статей копирайт

    1,5 тысячи знаков каждая 3 статьи о новом стартапе (не рекламная, а очень умная промо статья), ребята надо разобраться в стартапе, это не совсем просто. 2 статьи презентация нового прогрессивного музыкального исполнителя, ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтер

    $125

    Требуется рерайтер, в обязанности которого будет входить рерайт и оформления на сайте, обзоры такого плана http://motor.ru/articles/2012/10/03/toledo/ Всего в месяц 50 обзоров. За это 125$/1000uah

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описания по 300 знаков для интернет-магазина

    $50

    Требуется описать несколько десятков изделий для интернет-магазина. Описания по 300-330 символов. Требований особых нет, из материалов в наличии фотография. Тематика женская, поэтому всецело предпочтение слабому полу. Сроки - 2-3 дня, по 10 рублей за описание. ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются рерайтеры и копирайтеры в журнал

    В журнал свадебной тематики требуются на постоянную удаленную работу копирайтеры и рерайтеры. Тематика статей:event-услуги, свадебные услуги, проведение и подготовка в свадьбам, праздникам и т.п. Средняя статья 2500-3500 знаков без пробелов. Цена и сроки?

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад