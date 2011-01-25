Написание статей для мебельного сайта

Большой проект по написанию статей для заполнения мебельного сайта. Занятость примерно до лета.

Объемы статей от 3 до 12 тыс. символов.

Темы, к примеру, "Мебель для столовых", "Мягкая офисная мебель" и т.д.

Легкое СЕО))

Копирайтинг - 2 wmz за 1000 знаков б/п.

Рерайтинг - 0,8 wmz за 1000 знаков б/п.

Нужны качественные статьи без воды, информация только по делу.

Подробное ТЗ дам выбранным исполнителям.

Кто согласен с условиями, уверен в своих способностях, оставляйте заявки с контактной информацией, я свяжусь с вами.

Пожалуйста, не пишите в icq, skype или в приват.