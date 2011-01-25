Написание статей для мебельного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен51 заявка809 просмотров

Большой проект по написанию статей для заполнения мебельного сайта. Занятость примерно до лета.

Объемы статей от 3 до 12 тыс. символов.

Темы, к примеру, "Мебель для столовых", "Мягкая офисная мебель" и т.д.

Легкое СЕО))

Копирайтинг - 2 wmz за 1000 знаков б/п.

Рерайтинг - 0,8 wmz за 1000 знаков б/п.

Нужны качественные статьи без воды, информация только по делу.

Подробное ТЗ дам выбранным исполнителям.

Кто согласен с условиями, уверен в своих способностях, оставляйте заявки с контактной информацией, я свяжусь с вами.

Пожалуйста, не пишите в icq, skype или в приват.

Написание статей
14 лет назад
Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранные исполнители

m1r1am
Марина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$10
5 дней
Хороший, старательный копирайтер - выполнила все требования ТЗ, уникальность текстов высокая, без ошибок. Марина отдает работу точно в срок, постоянно на связи.
Отличный работодатель – ставит корректные задания, всегда снабжает дополнительной информацией в необходимых объемах. Своевременно производит оплату. Буду рада продолжать сотрудничество.
Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень довольна сотрудничеством с Катей. Разумная девушка, которая умеет излагать мысли грамотно и точно. Тексты интересные, стройные, лишенные воды. Спасибо!
Лена - замечательный заказчик во всех отношениях! Четко ставит задачи, аккуратна с оплатой, приятна в общении. Надеюсь, нас ждет еще много совместных интересных проектов.

Заявки фрилансеров

m1r1am
Марина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад

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