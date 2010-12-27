Нужно 5 текстов по теме недвижимости. Тексты должны быть по 2к знаков, можно чуть больше но не меньше. Копирайт или рерайт неважно, главное чтобы статьи были уникальными + нужно будет употребить в тексте ...
Написание статей для сайта (для NADI)
Написание текстов для регистрации сайта в каталогах статей
в количестве 20 штук, каждая статья по 2000-3000 символов,
но можно чуть больше, например до 3000 если того потребует
содержание статьи. Статья может быть в любой форме миниобзор, интервью, новость, отзыв о сайте,
смешная история, главное это привлечь посетителя и поставить ссылку с
авторитетного сайта для поднятия рейтинга в поисковиках.
В тексте должна быть 1-2 ссылки на сайт www.reklamno.ru
1. Желательно чтобы вся статья была написана в одном стиле
2. Чтобы Вы не повторяли фрагменты текста, которые употреблены на
сайте или из уже написанных статей.
3. Чтобы легко читался, не нужно слишком сложных фраз
4. Подразумевается, что аудитория которая будет читать эту статью, уже
дают рекламу в журналах, газетах, телевидении, интернете и им не нужно объяснять что успех их бизнеса зависит от рекламы.
5. желательно, но не обязательно употребить в любом месте текста эти популярные для моего сайта ключевые слова:
Газеты, журналы, типографии, телевидение, радио, наружная реклама, объявления Иркутска,
фотостудии, фирменная одежда, выставки, сайты Иркутска, разработка сайтов
но если не получается, хотя бы часть из них.
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