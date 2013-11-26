Требуется написание статей для сервиса мониторинга сайтов (www.host-tracker.com)..

Тексты должны быть написаны в продающем стиле, чтобы читающий сразу захотел подключиться к сервису!

Необходимо в портфолио тексты по ИТ тематике.

Мы предоставляем ТЗ с общей концепцией, о чем упоминать, о чем желательно писать

От вас:

опыт в написании текстов по ИТ тематинге, в частности обзор хостингов, сравнение, особенности, хорошие познания в этой области

примеры работ, либо тестовый текст на 500–1000 символов

Озвучивайте ваши цены и сроки написания

В случае успешного сотрудничества готовы на долгосрочное сотрудничество.