Написание статей на английском

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок263 просмотра

Необходимо написания статей для размещения в англоязычных каталогах статей, проверку на уникальность и читабельность будут проверять модераторы сервиса. тематики авквариумные рыбы, дайвинг, детские игрушки и др.

не выше цен myarticleexpress.com, при подаче предложений указывайте формат words, (я так это понимаю слова), а не знаки.

К статье, плюсом минимум 2 рерайта.

16.03

Инструкция по написанию статей в приложении, выдам тестовое задание, ключевое слово, минимум 300 слов, сообщите параметры и способ предоплаты.

Написание статей
15 лет назад
xodapi
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров