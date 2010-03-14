Написание статей на английском

Необходимо написания статей для размещения в англоязычных каталогах статей, проверку на уникальность и читабельность будут проверять модераторы сервиса. тематики авквариумные рыбы, дайвинг, детские игрушки и др.

не выше цен myarticleexpress.com, при подаче предложений указывайте формат words, (я так это понимаю слова), а не знаки.

К статье, плюсом минимум 2 рерайта.

16.03

Инструкция по написанию статей в приложении, выдам тестовое задание, ключевое слово, минимум 300 слов, сообщите параметры и способ предоплаты.