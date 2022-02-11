Написание статей на английском языке

Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру текста; - высокий уровень русского языка; - органичное вписывание необходимых слов; - уникальность не менее 85% по [url=https://content-watch.ru/text/]content-watch.ru/text[/url]. Дополнительные требования: - наличие телеграмма. Способы оплаты: - на WMZ - кошелек по текущему курсу.
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