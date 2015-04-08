Написание статей на эзотерическую тематику (ритуалы, заговоры, гадания, обереги...) для сайта grimuar.ru .

Требования:

Вы должны увлекаться эзотерикой.

Копирайтинг для вас должен быть основной работой.

С вас как минимум 25к символов без пробелов в неделю.

Каждая статья проверяется редактором. Так что, если вы универсальный автор, который пишет о всем и не о чем, - не подавайте заявку.

Умение работать по инструкции!

Оплата и объем:

Средний объем статьи 6к символов.

1000 символов = 40 руб, если замечаний от редактора нету - 50 рублей.

Выплаты на кошелек Вебмани по субботам при наборе 1500 рублей. Если будем работать - тестовая статья оплачивается вместе с первой выплатой. Возможна оплата на карту украинского банка.

Тестовая статья:

Напишите на [email protected] письмо с темой: "вакансия на гримуар". Редактор выдаст вам ключевые слова, по которым нужно написать статью согласно инструкции. В ответном письме отправляйте готовую работу в DOC файле.

Имейте в виду, что в последующем работа происходит в WordPress.

Внимательно перечитайте краткую инструкцию, только потом подавайте заявку.

http://www.weblancer.net/download/vacancies/162051/%CA%F0%E0%F2%EA%E0%FF+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF.pdf