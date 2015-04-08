Общение в вк с людьми, отобранными по определенным критериям. Есть скрипт стандартного диалога. Оплата за количество контактов, бонусы за успешный контакт. 20 контактов в день на протяжении месяца. Время не важно. Можно ...
Написание статей на эзотерическую тематику
Написание статей на эзотерическую тематику (ритуалы, заговоры, гадания, обереги...) для сайта grimuar.ru .
Требования:
Вы должны увлекаться эзотерикой.
Копирайтинг для вас должен быть основной работой.
С вас как минимум 25к символов без пробелов в неделю.
Каждая статья проверяется редактором. Так что, если вы универсальный автор, который пишет о всем и не о чем, - не подавайте заявку.
Умение работать по инструкции!
Оплата и объем:
Средний объем статьи 6к символов.
1000 символов = 40 руб, если замечаний от редактора нету - 50 рублей.
Выплаты на кошелек Вебмани по субботам при наборе 1500 рублей. Если будем работать - тестовая статья оплачивается вместе с первой выплатой. Возможна оплата на карту украинского банка.
Тестовая статья:
Напишите на [email protected] письмо с темой: "вакансия на гримуар". Редактор выдаст вам ключевые слова, по которым нужно написать статью согласно инструкции. В ответном письме отправляйте готовую работу в DOC файле.
Имейте в виду, что в последующем работа происходит в WordPress.
Внимательно перечитайте краткую инструкцию, только потом подавайте заявку.
http://www.weblancer.net/download/vacancies/162051/%CA%F0%E0%F2%EA%E0%FF+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF.pdf
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется рерайт текстов на тематику дорожно-строительной техники. ТЗ прилагается. Оплата через webmoney (R кошелёк) - 70р. за 1000 збпКопирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно несколько аналитических обзоров турниров, которые завершаются в киберспорте. Дисциплины: Дота 2, CS:GO, WOT, StarCraft и др. Нужен человек, который разбирается в командах, их истории, увлечен этим делом и умеет излагать мысли.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Компания много лет работает в области ИТ (создание сайтов, разработка соответствующих программ) для определенного круга заказчиков (государственные организации-медицинские центры). Нужно написать письмо-предложение тем учреждениям с которыми еще не работаем (у которых нет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Срочно! Требуется добавить 1 отзыв и сделать скриншот. Только для граждан РФКопирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
Итак привет. Для группы компаний необходим контент для сайта в стиле инфографики. 1. Продукты питания (собственные теплицы); 2. Складское оборудование; 3. Система слежения за автотранспортом; 4. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно написать небольшой отзыв об установке пластиковых окон. И проставить в рейтинге баллы. Регион только Москва и областьКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Требуется написание статей на авторемонтную тематику. Автор должен иметь опыт подобной работы и хорошо понимать предмет. Тексты будут заказываться под ключевые слова или на профильные темы. Необходимо по 1–2 статье в день. В ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Требуются рерайт статей на тему кредитов, займов, микрозаймов, кредитных карт и так далее. Требования: – уникальность 100% текст.ру; – высокое качество ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
О Заказчике: MindMenu – это образовательная онлайн платформа, которая ставит своей целью сделать образование интерактивным, увлекательным и доступным. http://www.mindmenu.ru/ Требования к выполняемой работе: Кандидат должен находить образовательные курсы на ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад