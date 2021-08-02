Написание статей на французском языке

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка146 просмотров

Добрый день.

ТЗ во вложении.

Высылать на почту по мере готовности, срок до 10 июля.

Написание статей
4 года назад
wildathead
Мария 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Essonne91
Ольга 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$65
5 дней
Escrow
Ответственный испольнитель. Работаем на постоянной основе.
Всё отлично

Заявки фрилансеров

Essonne91
Ольга 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Написать тексты для сайта.

    Требуется копирайтер для составления текстов для сайта знакомств. Необходимо разработать шаблоны рассылок и рекламные сообщения. Бюджет обсуждается.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Статья с обзорами курсов для онлайн обучения

    Требуются копирайтеры с опытом в онлайн-обучении для написания мини-обзоров различных курсов и образовательных платформ. Темы включают программирование, маркетинг, дизайн и менеджмент. Оплата от 50 руб/1000 символов. Полное техническое задание будет предоставлено исполнителям.

    Python
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать описание к товару

    Требуется создать уникальное описание товара на русском языке. Необходимо использовать копирайтинг для привлечения клиентов и выделения продукта на фоне конкурентов. Описание должно быть интересным и информативным, чтобы способствовать продаже.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать несколько статей

    Требуется написать несколько статей на тему строительства объемом от 1500 до 2500 символов без пробелов. Работа будет проверяться по Адвего. Опыт в данной сфере желателен. Оплата составляет 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. Примеры работ по теме обязательны.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен креативщик для написания ТЗ

    Требуется креативщик для разработки технического задания (ТЗ) для дизайнеров. Ищем человека с интересными идеями, способного грамотно и оригинально сформулировать требования для дальнейшей работы над проектом.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • 20+ текстов для сайта

    Ищется копирайтер для написания более 20 материалов по темам проектирования, строительства и дорог. Тексты объемом 1-1.5 тыс символов должны быть качественными и читабельными, с акцентом на продажу. Укажите сроки, стоимость за 1 тыс символов и примеры работ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью про кино

    Требуется написать статью на тему 20 легких комедий о путешествиях объемом до 5000 знаков. Уникальность текста должна быть от 95%, с минимальным использованием сложных конструкций. Для вдохновения можно использовать указанные источники. Также нужно подобрать картинки с афишами или стоп-кадрами из фильмов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать статью про кино

    Необходимо подготовить статью объемом до 4000 знаков о 5 актрисах и 5 актерах, которые согласились сниматься за минимальные гонорары. Уникальность текста должна составлять от 95%, по главреду - 8 баллов. В тексте следует указать первые гонорары актеров и избегать сложных конструкций.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать обзор форекс брокера

    Требуется написать обзор форекс-брокера для практикующих трейдеров. Необходимо пройти регистрацию, изучить тарифы и внести минимальную сумму для совершения сделки. Приложите ссылки на примеры работ и укажите бюджет.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад