Написание статей на строительную тематику

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка97 просмотров

7 статей на строительную тематику по 2000 знаков.

Написание статей
11 лет назад
write2me
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Arzy2012
Арзы 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Быстро. Качественно. Грамотно. В срок. Думаю не в последний раз сотрудничаю с Арзы. Приятное сотрудничество. Рекомендую.
Очень приятно работать с Александром! ТЗ понятное, оплата в срок, без задержек. По-больше бы таких заказчиков. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Arzy2012
Арзы 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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