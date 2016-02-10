Написание статей на строительную тематику

Нужен автор для рерайта статей на тему плитки. Это информационные статьи описывающие этапы укладки плитки и т.д. Вам необходимо будет объединять информацию с разных источников в один материал.

В общей сложности нужно написать до 100 статей, по возможности выписать статьи максимально оперативно.

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