Есть 2 проекта по околокомпьютерной тематике и автомобильной. Вы можете выбрать подходящую вам. Нужны хорошие авторы для написания 100 статей на каждую тему. В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ...
Написание статей на строительную тематику
Нужен автор для рерайта статей на тему плитки. Это информационные статьи описывающие этапы укладки плитки и т.д. Вам необходимо будет объединять информацию с разных источников в один материал.
В общей сложности нужно написать до 100 статей, по возможности выписать статьи максимально оперативно.
Цена за 1000 символов без пробела 30 рублей.
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