Написание статей на техническую тематику

Написать до 7 марта 6 текстов (они нужны именно к 7му), а затем еще 9 текстов до 18го Марта.

Итого 15 текстов.

В каждой статье грамотно разместить 1-2 ссылки на сайт рекламодателя (список будет исполнителю).

Примеры тем:

аккумулятор для планшета

аккумулятор для ноутбука

бак для стиральной машины

платы системные lg

материнские платы для ноутбуков

и т.п. 15 тем

Объемы каждой статьи 2500 збп.

Стоимость заказа 23WMZ. Приступить нужно сегодня, прямо сейчас. И завтра к обеду выдать хотя бы одну пробную статью.