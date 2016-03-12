Написание статей на техническую тематику

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок212 просмотров

Написать до 7 марта 6 текстов (они нужны именно к 7му), а затем еще 9 текстов до 18го Марта.

Итого 15 текстов.

В каждой статье грамотно  разместить 1-2 ссылки на сайт рекламодателя (список будет исполнителю).

Примеры тем:

аккумулятор для планшета

аккумулятор для ноутбука

бак для стиральной машины

платы системные lg

материнские платы для ноутбуков

и т.п. 15 тем

Объемы каждой статьи 2500 збп.

Стоимость заказа 23WMZ. Приступить нужно сегодня, прямо сейчас. И завтра к обеду выдать хотя бы одну пробную статью.

Написание статей
9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

korotovskihe
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$23
7 дней
Евгений отлично справился с работой! Технические статьи написаны доступным языком и в то же время грамотный с точки зрения терминологии.
Отличный заказчик! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

korotovskihe
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад