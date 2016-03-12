Добрый день! Требуется копирайтер для заполнения контента сайта. Уровень специалиста средний, для примера портфолио достаточно будет ссылки на примеры ваших работ. Тематика сайта - гранитное производство. По срокам- на выполнение 2 недели. ...
Написание статей на техническую тематику
Написать до 7 марта 6 текстов (они нужны именно к 7му), а затем еще 9 текстов до 18го Марта.
Итого 15 текстов.
В каждой статье грамотно разместить 1-2 ссылки на сайт рекламодателя (список будет исполнителю).
Примеры тем:
аккумулятор для планшета
аккумулятор для ноутбука
бак для стиральной машины
платы системные lg
материнские платы для ноутбуков
и т.п. 15 тем
Объемы каждой статьи 2500 збп.
Стоимость заказа 23WMZ. Приступить нужно сегодня, прямо сейчас. И завтра к обеду выдать хотя бы одну пробную статью.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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