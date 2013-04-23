Приветствую. Нужен рерайтер на ежедневную работу. Требуется писать простые, но уникальные тексты на разные темы. Объем - 30k в день и больше. Схема работы - получаете темы, через сутки ...
Написание статей на тему видеонаблюдение
Требуется написать пять статей на тему видеонаблюдение. Ключи прикреплю к письму! Заранее спасибо!
Выбранный исполнитель
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