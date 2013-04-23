Написание статей на тему видеонаблюдение

Отличная команда! Не первый раз заказываю у них текста! Всегда быстро, качественно и в срок! Копирайтеры Velerbu, в особенности Елена всегда радует своими текстами и постоянно бывает на связи. Сразу виден профессионализм и любовь к своему делу! Рекомендую!