Написание статей на тему видеонаблюдение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка132 просмотра

Требуется написать пять статей на тему видеонаблюдение. Ключи прикреплю к письму! Заранее спасибо!

Написание статей
12 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Отличная команда! Не первый раз заказываю у них текста! Всегда быстро, качественно и в срок! Копирайтеры Velerbu, в особенности Елена всегда радует своими текстами и постоянно бывает на связи. Сразу виден профессионализм и любовь к своему делу! Рекомендую!
С заказчиком сотрудничаем не первый раз! Всегда поражает четкость поставленного ТЗ всегда отвечает на возникающие в процессе работы вопрсы! Мгновенная оплата.Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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