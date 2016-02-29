Написание статей на туристическую тематику

КопирайтингЗавершен8 заявок128 просмотров
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Небольшие статьи для портала о жизни за границей. Желателен (но не обязателен) опыт жизни в конкретной стране. Прием платежей желательно PayPal.

Написание статей
12 лет назад
svarga
Олекса 
53 годаПольша
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$30
5 дней
Работа сделана в срок и качественно.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата в полном объеме и вовремя. Спасибо!
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