Написание статей о достопримечательностях Израиля

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Закрыт22 заявки353 просмотра

Для сайта туристических путёвок в Израиль go2israel.info необходимо наполнить раздел "Путеводитель" описанием главных достопримечательностей Израиля. Чёткие требования предоставлю по запросу.

Очень желателен человек посетивший Израиль.

При успешном выполнении работы возможно дальнейшее сотрудничество.

Написание статей
15 лет назад
klaxonstudio
Клаксон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

kurdt_cohbaine
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

kurdt_cohbaine
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад