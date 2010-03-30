Написание статей о достопримечательностях Израиля

Здравствуйте. Нужно наполнить текстом интернет-магазин по продаже авто тюнинга, преимущественно внешнего. Текст для категорий каталога товаров. Каталог состоит из категорий марок машин и моделей. Нужно для каждой марки и модели написать небольшие тексты. Страницы ...