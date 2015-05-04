Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом. Цель: Написание интересных статей на тематику «Дом“. Темы: домашние животные, дизайн интерьера, чистота и порядок, кулинарные рецепты. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу ...
Написание статей по теме сантехника
Нужны seo тексты сантехнической тематики около 100-200 штук. от 1500 знаков, уникальность 100%. Просьба указывать цену и сроки за 10 статей. Возможна покупка уже готовых текстов.
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