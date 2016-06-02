Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер для написания 67 информационный текстов общим объемом 53 К символов о рекламной продукции, её производстве. Краткое описание: - используемые рекламные материалы, их описание; - производство рекламной ...
Написание статей строительной тематики
сроки не горят, каждая статья 1-1,5 тыс
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