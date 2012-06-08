Нужны качественные тексты для сайта семейной стоматологии 1.Услуги (страница с краткими описаниями услуг: Ортодонтия Детская стоматология Лечение кариеса Эндодонтия - лечение каналов Гигиена и профилактика Отбеливание зубов ...
Написание статей. Тема - окна
Для написания статей требуется копирайтер.
Тематика: пластиковые окна
Надо будет написать 50-70 статей.
Статьи объемом: 2500 знаков, для людей.
Обращайтесь:
ICQ: 309373692
Заявки фрилансеров
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