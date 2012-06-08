Написание статей. Тема - окна

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Закрыт31 заявка195 просмотров

Для написания статей требуется копирайтер.

Тематика: пластиковые окна

Надо будет написать 50-70 статей.

Статьи объемом: 2500 знаков, для людей.

Обращайтесь:

ICQ: 309373692

Написание статей
13 лет назад
SmileFOR
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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