Для ПОСТОЯННОГО сотрудничества требуется несколько рерайтеров/копирайтеров. Написание текстов по различной тематике, оплата на яндекс и вебмани 1000зн. = 1$ Примеры работ высылайте на почту [email protected]
Написание статей. Тематика - электрооборудование
Задача: написать текста 44000 символов (с ключевиками) по тематике электро оборудование
Оплата 1,5$ - 1000 симв.
ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ
Заявки фрилансеров
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