Нужно писать статьи на тему онлайн игр. Каждая статья от 420 до 600 символов. С меня название статьи, ключевые слова(по 3 на текст) и оплата в размере 45 рублей за 1к символов. Объём ...
Написание статьи о Египте
Требуется, сделать статью о Египте. Во вложении информация, которая взята с интернета. Нужно что-то похожее, только другими словами. Допускается количество знаков до 7000 без пробелов.
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