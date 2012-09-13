Написание статьи. Персонально для Dejka

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка117 просмотров

Качественная увлекательная статья с юмором под ссылку «Попутчик». Текста на страницу а4 обычным шрифтом.

Тематика - только автомобильные попутки.

Проект для Dejka

Написание статей
13 лет назад
zipo
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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