Только для фрилансеров из Украины!!! Нужен мотивирующий текст, который бы раскрывал следующие темы «Значение десятины для украинского общества в историческом разрезе. Возрождение, поддержка и распространение этого аутентичного украинского механизма благотворительности для ...
Написание статьи плюс размещение на сайтах
Написание сильной информационной статьи 3000 знаков плюс размещение на сайтах и электронных справочниках, форумах. ТЗ по эл. почте, скайпу.
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