Написание сюжета для игры

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Закрыт6 заявок233 просмотра

Добрый вечер.

Планирую разработать игру на PC и развивать ее в Steam. Игра будет на движке Unity. Программисты и 3D визуализаторы в проекте есть.

Нужен человек, который сможет написать сценарий для игры. Сюжет уже придуман, надо его написать, придумать разные фишки и тд.

Цена пока не определена.

Unity
10 лет назад
markero
Тигран 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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