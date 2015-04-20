Нужно написать несколько статей на праздничную тематику с заданными ключевыми словами. Уникальность не ниже 96% по адвего. Объем: 1700-2000 знаков на статью. Оплата за каждую статью отдельно: 50 руб. ...
Написание сюжета для игры
Добрый вечер.
Планирую разработать игру на PC и развивать ее в Steam. Игра будет на движке Unity. Программисты и 3D визуализаторы в проекте есть.
Нужен человек, который сможет написать сценарий для игры. Сюжет уже придуман, надо его написать, придумать разные фишки и тд.
Цена пока не определена.
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