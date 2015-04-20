Написание сюжета для игры

Добрый вечер.

Планирую разработать игру на PC и развивать ее в Steam. Игра будет на движке Unity. Программисты и 3D визуализаторы в проекте есть.

Нужен человек, который сможет написать сценарий для игры. Сюжет уже придуман, надо его написать, придумать разные фишки и тд.

Цена пока не определена.