Требуется копирайтер для долгосрочной работы по написанию текстов на сайт. Кандидатов рассматриваем только после написание тестового задания. Задание для текста указано ниже. Цену за 1 000 знаков без пробелов оговариваем отдельно. ...
Написание текста (500-600 знаков) по подготовленным тезисам
добрый день!
Хочу вам предложить не сложную задачу - написание текста для вступительного слайда презентации.
Срок выполнение - вторник - 7 апреля, до конца рабочего дня.
Тезисы:
· Хотите все и сразу?
· Опыт в индустрии телеком более 10 лет
· Работаем в 25 странах мира
· Мы собрали лучшие, самые востребованные продукты
· Предлагаем решение «под ключ» в сегменте Аксессуары для мобильных устройств.
· Цена и качество
· Дизайн продуктов и упаковки
· Новинки
· Быстрая оборачиваемость товара
· Очень высокая рентабельность,
· Стандарты представленности в торговых точках разного формата
· Профессиональная команда и отлаженная структура поставок
кол-во знаков - 500-600.
Сколько попросите за эту работу?
хорошего вам дня.
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