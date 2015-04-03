Написание текста (500-600 знаков) по подготовленным тезисам

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Закрытнет заявок91 просмотр

добрый день!

Хочу вам предложить не сложную задачу - написание текста для вступительного слайда презентации.

Срок выполнение - вторник - 7 апреля, до конца рабочего дня.

Тезисы:

· Хотите все и сразу?

· Опыт в индустрии телеком более 10 лет

· Работаем в 25 странах мира

· Мы собрали лучшие, самые востребованные продукты

· Предлагаем решение «под ключ» в сегменте Аксессуары для мобильных устройств.

· Цена и качество

· Дизайн продуктов и упаковки

· Новинки

· Быстрая оборачиваемость товара

· Очень высокая рентабельность,

· Стандарты представленности в торговых точках разного формата

· Профессиональная команда и отлаженная структура поставок

кол-во знаков - 500-600.

Сколько попросите за эту работу?

хорошего вам дня.

10 лет назад
a-trademobile
Влад 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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