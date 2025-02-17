Необходимо написать продающие и цепляющие текстовые креативы для закупа рекламы в Telegram для канала по обучению на криптовалютах.

Ссылка на канал - https://t.me/+aBgRTIgfVTxiNTdi

ЦА - ориентир на обычный люд желающий заработать.

Наша целевая аудитория: М 25+. Нам нужно привлечь аудиторию, желающую быстро и легко заработать, мотивировать кликнуть по ссылке и подписаться на канал. Закупаем в Телеграм каналах не с заработком, а в обычных, типа новостников, познавательных, IT.

Кликбейт приветствуется. Даже является обязательным.

Формат креатива - Текст ориентир 300-600 символов. (Картинка не обязательно, но приветствуется, ИИ в помощь!).

Примеры конкурентов, но нужно круче, цепляющей и эффективней!

https://s.mail.ru/2tLp/4YYkxenhm

https://s.mail.ru/hsfA/i4chdmm4x

https://s.mail.ru/2hTd/AZf9DX6ua

https://s.mail.ru/kSXC/fksT865eN