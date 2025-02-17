Написание текста для закупа рекламы в Telegram

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок164 просмотра

Необходимо написать продающие и цепляющие текстовые креативы для закупа рекламы в Telegram для канала по обучению на криптовалютах.

Ссылка на канал - https://t.me/+aBgRTIgfVTxiNTdi

ЦА - ориентир на обычный люд желающий заработать.

Наша целевая аудитория: М 25+. Нам нужно привлечь аудиторию, желающую быстро и легко заработать, мотивировать кликнуть по ссылке и подписаться на канал. Закупаем в Телеграм каналах не с заработком, а в обычных, типа новостников, познавательных, IT.

Кликбейт приветствуется. Даже является обязательным.

Формат креатива - Текст ориентир 300-600 символов. (Картинка не обязательно, но приветствуется, ИИ в помощь!).

Примеры конкурентов, но нужно круче, цепляющей и эффективней!

https://s.mail.ru/2tLp/4YYkxenhm

https://s.mail.ru/hsfA/i4chdmm4x

https://s.mail.ru/2hTd/AZf9DX6ua

https://s.mail.ru/kSXC/fksT865eN

TelegramСоздание креативов
3 месяца назад
guest_1739788147975
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Валерия
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Ержан
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Владислав
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
17 дней назад
2 месяца назад
Даниил
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Захар
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Данил
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Екатерина
 
31 год
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Станислав
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Михайло
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Микола
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
день назад
49 отзывов
2 месяца назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
246 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Копирайтинг
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
Альмир
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Павел
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-2)
3 месяца назад
Алекс
 
22 года
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 месяца назад
Настя
 
24 года
год в сервисе
Была
15 часов назад
3 месяца назад
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
3 месяца назад
ТОП-10
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Оператор чата

    $2000

    Ищем операторов чата для работы на удалённой основе. Необходимы базовые знания английского языка и наличие ПК с интернетом. Опыт работы не обязателен, обучение предоставляется. Возможны выплаты авансов каждую неделю и гибкий график. Лучшие чат-менеджеры зарабатывают до 4000 долларов в месяц с возможностью карьерного роста.

    Ведение перепискиОбщение с клиентамиАнглийский язык
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Требуется написать отзыв

    $5

    Требуется написать развернутый отзыв объемом не менее 50 слов. Идеальный вариант — качественный текст, который полно отражает суть темы. Ожидается профессиональный подход к копирайтингу и внимательное отношение к деталям.

    Написание отзывов
    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Оцінити додаток (телефон Android)

    $2

    Потрібно оцінити додаток для Android. Завдання виконується швидко і займає всього кілька хвилин. Для виконання необхідний телефон на базі Android. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

    Тестирование приложений
    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Оператор чата

    $2000

    Требуются операторы чата до 40 лет для общения с пользователями в онлайн режиме. Работа 8-9 часов в день с гибким графиком. Заработок от 800 до 1500$ с еженедельными выплатами и бонусами за активность. Обучение и возможность карьерного роста.

    Telegram
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Оператор чата

    $2000

    Ищется оператор для переписки в онлайн-чате агентства. Задачи включают чат-общение с клиентами, выполнение заданий и рассылки. Заработок от 1500 до 2800 $ в месяц, бесплатное обучение и поддержка. Опыт не обязателен, главное - желание зарабатывать и добиваться успеха.

    Рассылка сообщенийTelegram
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Копирайтер для Telegram-канала о культуре и трендах

    Ищется копирайтер для создания контента в Telegram-канале о культуре и трендах. Задачи включают разборы музыки и кино, лонгриды на социальные темы и короткие тексты. Необходим грамотный стиль, знание актуальных трендов и желание развиваться. Оплата за текст, возможное долгосрочное сотрудничество.

    Написание текстовTelegram
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Авито отзыв

    $100

    Требуется написать отзыв на платформе Авито, следуя конкретным инструкциям. Укажите все необходимые детали и соблюдайте заданный стиль написания. Обеспечьте четкость и информативность отзыва.

    Написание отзывовАвито
    Копирайтинг96 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад