Написание текста и разработка прототипа одностраничног сайта

$220
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок203 просмотра

Ищем копирайтера под проект, который по объёму работ и качеству проработки должен быть на уровне: 

potterday.ru  

befreefinance.ru  

bakerysale.ru  

В результате должны получить текст для сайта, а также прототип например на moqups.com 

Прикрепляйте ссылки на свои портфолио, будем рады сотрудничеству!

9 лет назад
antonkuznetsov
Антон 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров