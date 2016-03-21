Написание текста и разработка прототипа одностраничног сайта

Ищем копирайтера под проект, который по объёму работ и качеству проработки должен быть на уровне:

potterday.ru

befreefinance.ru

bakerysale.ru

В результате должны получить текст для сайта, а также прототип например на moqups.com

Прикрепляйте ссылки на свои портфолио, будем рады сотрудничеству!