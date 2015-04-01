Здравствуйте. Нужно наполнить сайт картинками и подписями к ним. новостей 500 шт. о цене договоримся. если все подойдет ,можно договариваться на постоянной основе.
Написание текста (рус./англ.) для датинг сайта
Есть международный сайт знакомств русская и английская версия. Нужно написать для него тексты, исправить надписи в меню, в разных полях сайта и т.п., в общем, что бы все выглядело корректно. Нужен 1 или 2 человека, сделать копирайт на английском и на русском языке.
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