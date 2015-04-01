Написание текста (рус./англ.) для датинг сайта

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Завершен6 заявок166 просмотров

Есть международный сайт знакомств русская и английская версия. Нужно написать для него тексты, исправить надписи в меню, в разных полях сайта и т.п., в общем, что бы все выглядело корректно. Нужен 1 или 2 человека, сделать копирайт на английском и на русском языке.

14 лет назад
Menkalf
Антон 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
14 лет назад
$10
1 день
все ок
Положительный опыт, во всех смыслах :)

Заявки фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
14 лет назад

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