Написание текста (рус./англ.) для датинг сайта

Есть международный сайт знакомств русская и английская версия. Нужно написать для него тексты, исправить надписи в меню, в разных полях сайта и т.п., в общем, что бы все выглядело корректно. Нужен 1 или 2 человека, сделать копирайт на английском и на русском языке.