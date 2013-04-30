Оптимизированный текст для интернет магазина одежды для беременных, слингоодежды, слингов. Запросы после общения. Текст уникальный , 4 дол. 1000 зн., порядка 10000 зн. Текст должен быть читабелен и написан для людей. Использование точных ...
Написание текста SEO
Необходимо написание четырех текстов по тематике ПО и мобильных приложений.
ТЗ и ключевые слова будут представлены.
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