Необходимо сделать уникальные описания на английском языке (1-3 предложения на описание) для 9 игр - на все задание ориентировочно около 500 символов. Сcылки к flash-версиям и видео к играм предоставлю также - описания должны ...
Написание текста, тематика фото
Нужно написать несколько инфо статей на тему Фотографии, фотоаппараты по 6к збп каждая.
Заявки фрилансеров
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