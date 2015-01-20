Написание текстов

На постоянную работу требуется составитель ТЗ для статей для сайта женской тематики. Обязательные требования: опыт работы в составлении ТЗ для статей Знание женской тематики Умение работать с вордстат (сбор поисковых фраз и проверка частотности) Умение работать с ...
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нужно заполнить пустые разделы форума рекламно-информационными постами с тематическими фотками. По объему: в пределах 2 тыс.знаков без пробелов + 6 фоток на один пост. В одном сообщении на форуме можно разместить не больше 3 фоток, так что будет лучше, если разбивать один пост на несколько сообщений.
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