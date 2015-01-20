Написание текстов

КопирайтингЗакрыт7 заявок174 просмотра
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нужно заполнить пустые разделы форума рекламно-информационными постами с тематическими фотками. По объему: в пределах 2 тыс.знаков без пробелов + 6 фоток на один пост. В одном сообщении на форуме можно разместить не больше 3 фоток, так что будет лучше, если разбивать один пост на несколько сообщений.

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9 лет назад
Nensy_Botwin
Нэнси 
32 годаИспания
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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