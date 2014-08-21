Здравствуйте! Нужны рерайт тексты по различным видам тематик. 60 руб — 2300 символов с пробелами Все вопросы и обсуждения деталей работы (внимание!!!) — ...
Написание текстов для интернет-магазина
Описания для 21 категории товаров по 1500 символов каждое описание.
Персонально для Азизова Аида (JTT)
Выбранный исполнитель
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