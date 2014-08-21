Написание текстов для интернет-магазина

$130
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Завершен1 заявка88 просмотров

Описания для 21 категории товаров по 1500 символов каждое описание.

Персонально для Азизова Аида (JTT)

11 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$130
2 дня
Аида прекрасно справилась с задачей. Сроки были очень маленькими, но все тексты были написаны на ура! Продолжим работать!
С Алексеем очень легко и приятно работать. Задания ставятся четкие, при необходимости, делаются пояснения, оплата достойная и своевременная. Очень вежливый, добросовестный и ответственный заказчик, всем рекомедную сотрдуничество с ним!

Заявки фрилансеров

JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад