Написание текстов для сайта агентства недвижимости

В страны: Чехия,Словакия,Франция,Латвия,Нидерланды, Британия,США [b]ЗАпросы для каждой статьи на примере Латвии:[/b] Виза в латвию для граждан Украины Необходимые Документы на визу в Латвию Сколько стоит виза в Латвию Приглашение (если нужно) [b]Требования к статьям:[/b] отсутствие " воды" в текстах Первое в списке ключевое слово ...