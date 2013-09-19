Написание текстов для сайта http://polymereng.ru

$250
КопирайтингЗавершен1 заявка133 просмотра
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Добрый день, дополнительно к тем проекта еще есть задание по написанию текстов для сайта http://polymereng.ru

Нужны статьи на тему:

1) Пластиковый колодец

2) Полимерный колодец

3) Полиэтиленовый колодец

4) Кабельный колодец

5) Колодец связи

6) Резервуар (емкость)

7) Пластиковый резервуар (емкость)

8) Накопительный резервуар (емкость)

9) Пожарный резервуар (емкость)

10) Резервуар (емкость) для воды

11) Корпус КНС

12) КНС

13) Из пластика

14) Изделия из пластика

15) Понтон

16) Причал

17) Пескоуловитель

18) Жироуловитель

19) Масло-бензо отделитель

20) Очистные сооружения

При этом дополнительно на тематику Пластиковый колодец нужно 10 статей.

Объем всех статей — пол а4

10 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
10 лет назад
$67
6 дней
Заказывал у Елены тексты много раз и на самые разные тематики!. Отличное качество по приемлемой цене! Рекомендую!
Виталий – заказчик, с которым приятно работать: понятное, лаконичное и толковое ТЗ, быстрая проверка, оплата в полном размере. Рекомендую его к сотрудничеству!
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