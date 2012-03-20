Написание текстов для сайта. Приватно для karver.

КопирайтингЗавершен1 заявка150 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подготовить несколько текстов, чтобы когда сайт будет готов, сразу их залить.

Три абзаца текста на главной странице.

Также полноценный текст на внутренней странице "о нас".

Несколько статей.

12 лет назад
dars022
Антон 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад
$130
1 день
Заказ состоит из двух частей. На данный момент закончили первую часть. И как всегда на отлично. Александр предоставляет готовую работу зачастую раньше намеченного срока, по наполнению и качеству текстов придраться абсолютно не к чему. Спасибо!
Доволен сотрудничеством! Заказчик знает, каким должен быть результат и готов оплачивать его качественную реализацию. Рекомендую!
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