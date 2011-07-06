Написание текстов для сайта сервисной компании

Требуется написать 4 сео-статьи на юридическую тематику по 2 тыс. знаков каждая. Всего 8 тыс. знаков, по 2.5$/1 тыс. (20$) На укр. языке. Темы для статьей: ------------------------ 1. Текст на главную стр. (статья уже есть, надо только сделать качественный рерайт..Ссылку ...