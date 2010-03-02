Написание текстов для сайта веб-студии

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки285 просмотров

Требуется написать уникальный контент для главной и других страниц, а также выполнить написание коммерческого предложения к одному из продуктов студии.

Срок 24 часа, оплата рублевым кошельком

15 лет назад
dron
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$200
1 день
Отлично выполнена работа, опередив сроки! Даже сделала небольшой бонус, что очень приятно! Буду и в дальнейшем сотрудничать с этим опытным специалистом!
Очень понравилось сотрудничать с заказчиком. Четко знает, что хочет, дает понятное задание и не мешает работать)). Плотно поработали, изменения и поправки вносились online. Оплата - раньше срока. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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