Написание текстов "Исполнительная документация"

Добрый день!

необходимо для сайта http://www.asbdoc.ru написать 5 текстов для следующих страниц:

1. Главная

2. Услуги и цены

3. Полезная информация

4. О нас

5. Контакты

На всех текстах должна быть основная идея, что на этом сайте можно заказать "сдачу исполнительной документации".

Дополнительно нужно 5 статей, с объемом, примерно пол а4 с использованием словосочетания "Исполнительная документация". Выбор темы за вами.

Оплату буду производить WMR.