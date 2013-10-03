Написание текстов "Исполнительная документация"

$100
КопирайтингЗавершен1 заявка85 просмотров
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Добрый день!

необходимо для сайта http://www.asbdoc.ru написать 5 текстов для следующих страниц:

1. Главная

2. Услуги и цены

3. Полезная информация

4. О нас

5. Контакты

На всех текстах должна быть основная идея, что на этом сайте можно заказать "сдачу исполнительной документации".

Дополнительно нужно 5 статей, с объемом, примерно пол а4 с использованием словосочетания "Исполнительная документация". Выбор темы за вами.

Оплату буду производить WMR.

10 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
10 лет назад
$23
4 дня
Елена продемонстрировала отличные профессиональные качества! Спасибо большое! Ваши тексты замечательные! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Виталий – замечательный заказчик: задание ясное и конкретное, сроки удобные и приемлемые, сотрудничество комфортное. Большое спасибо!
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