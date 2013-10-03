Написание текстов "Исполнительная документация"

Необходимо компетентно (желательно профильное образование) изложить материал доступно детской аудитории (5-13 лет в зависимости от темы) по предложенным темам, для дальнейшего озвучивания в виде аудиоэнциклопедий. Один проект рассчитан примерно на 60000 знаков. Стоимость 3000 руб. Темы: 1. Как ...
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Добрый день!
необходимо для сайта http://www.asbdoc.ru написать 5 текстов для следующих страниц:
1. Главная
2. Услуги и цены
3. Полезная информация
4. О нас
5. Контакты
На всех текстах должна быть основная идея, что на этом сайте можно заказать "сдачу исполнительной документации".
Дополнительно нужно 5 статей, с объемом, примерно пол а4 с использованием словосочетания "Исполнительная документация". Выбор темы за вами.
Оплату буду производить WMR.
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