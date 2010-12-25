Написание текстов (копирайт) для сайта

Написание текстов на русском языке (копирайт) для белого сайта на тему оказания консультационных услуг.

Материалы в основном предоставляет заказчик.

- Объём работы - до 10 страниц.

- Размер страниц – от 800 до 2000 символов с пробелами.

- Оплата: Webmoney

Предпочтение отдам исполнителю с опытом копирайта.

Просьба указать сроки и стоимость.

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