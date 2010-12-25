Необходимо делать рерайт статей и новостей по теме Юридические услуги, юридические консультации. В качестве теста необходимо будет сделать рерайт новости 300-500 символов. Новость я дам. Пишите ваши предложения. Наличие текстов по данной теме ...
Написание текстов (копирайт) для сайта
Написание текстов на русском языке (копирайт) для белого сайта на тему оказания консультационных услуг.
Материалы в основном предоставляет заказчик.
- Объём работы - до 10 страниц.
- Размер страниц – от 800 до 2000 символов с пробелами.
- Оплата: Webmoney
Предпочтение отдам исполнителю с опытом копирайта.
Просьба указать сроки и стоимость.
С дополнительными вопросами обращайтесь в ICQ или личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно наполнение небольшого СДЛ на ENGLISH (финансовая тематика). Написание текстов для нескольких разделов белого сайта для людей с использованием рерайта и комбинирования готовых материалов на английском языке на тему оказания услуг. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать уникальные тексты с набором ключевых фраз в раздел услуги для всех пунктов меню "Наши услуги" на сайте http://trimod.ruКопирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Описание городов Европы. Подробности в личке.Завершен14 лет назад
Тексты для эзотерического портала Объем около 100 тис знаков без пробелов. Готов платить 1 долл за 1000 знаков.Завершен14 лет назад
Нужно написать доброе, вечное и приятное новогоднее поздравление для рассылки организациям. Какое было поздравление в прошлом году - покажу, чтобы знали чего мне точно понравится) Предлагайте цены!Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Надо сделать рерайт текстов данных в приложении.Завершен14 лет назад
- $25
Необходимо придумать название для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования (витрины, прилавки). Свободный домен в зоне .ru и spb.ru - обязателен. Вслед за данным конкурсом будет организован другой по созданию логотипа. В ...Завершен14 лет назад
- $60
8 статей с оптимизацией под ключиЗавершен14 лет назад
Нужен специалист копирайтер (портфолио с ссылками обязательно!), имеющий опыт редактирования – !!!текстов отчетов, заметок и пр. для интернет и/или печатных СМИ!!!. Оплата – 50 руб./стр. Предоплата. Пожалуйста присылайте ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад