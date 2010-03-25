Добрый день, уважаемые копирайтеры и рерайтеры, нужно , срочно нужно наполнение интернет магазина, тематика мебель, антиквариат, предметы интерьера. Описание нужно в 800-900 знаков, поэтому прошу указывать цену за одно описание. Бюджет очень ограничен!!!
Написание текстов по теме туризм.
Написание текстов.
Около 50 к. Тематика - туризм.
Оплата 200$
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужны статьи: 3 копирайт, 2 рерайт на написанные. Копирайт статей на разные заголовки. Рерайт уникальный и глубокий. Тема статей одинаковая. Статья минимум 2,5 знаков без пробелов. Пишите цену за статью, а не за знаки. ...Завершен15 лет назад
Необходимо написание отзывов для интернет магазина на сервисе я.маркетКопирайтинг3 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $70
Надо написать статью на английском языке. статья как новость. кол-во букв примерно 1500. время на работу 3-4 часаЗавершен15 лет назад
Есть текст на 7 страницах для сайта IT компании (1790 слов или 11977 символов без пробелов). Там описывается чем занимается компания; что делает; описывается функциональность сайтов, которые можно заказать готовыми. Необходимо переписать и ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте, Есть сервис, который позволяет самостоятельно создавать логотипы (и оформлять визитки, папки и пр.) в режиме он-лайн. Есть дизайн всех типовых страниц и рабочая версия движка. Нужно ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Срочно необходимо разработать интригующий текст на биг борд. Тематика - компьютерное обучение. Посмотреть можно о чем речь на сайте www.pc.inf.ua Обучение компьютера для новичков, не выходя из дома, без репетиторов, автоматизированная система ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
1) Нужно создать уникальные статьи на английском языке на тему недвижимость в UK. Основные фразы: UK property, property for sale, homes for sale, houses for sale, property to rent, flats to rent, house prices, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать рерайт 21 000 знаков, тематика микс : описания мини игр, автомобильные новости и обзоры сайтов.Закрыт15 лет назад
Темы статей под ключи: ремонт игровых приставок Ремонт псп Ремонт приставок xbox Требования: наличие ключей, разумное, через голову, а не через слово (такое не принимается). Текст легко ...Завершен15 лет назад