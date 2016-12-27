Написание текстов тематики "Фундаменты"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок131 просмотр

Добрый день!

Необходимо написать текста для сайта, тематика текстов - "фундаменты".

Желательно профильное образование, либо наличие опыта в данной тематике. 

Текст должен быть читаемым, понятным и простым, без "воды".

Средний объем текста около 5 000 знаков без пробелов. Не нужно растягивать текст ради количества знаков.

Сейчас нужно написать 3 статьи.

Во вложении краткие требования к тексту, более подробное ТЗ вышлю автору.

8 лет назад
seo-pro
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

muravei11
Марина 
59 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Марина написала текст очень быстро. Все правки и пожелания были оперативно внесены в текст. Коммуникация на 5 баллов. Текст понятный и читаемый. Рекомендую как хорошего исполнителя.
Как заказчик Василий очень положительный и добропорядочный человек. Оплата моментальная, всегда на связи. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшене сотрудничество.

Заявки фрилансеров

muravei11
Марина 
59 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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