Написание уникальных текстов для сайта

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Закрыт30 заявок289 просмотров

Для сайта diplombel.by нужен профессиональный специалист по написанию уникальных текстов. Требуется опытный человек, который не только хорошо пишет, но и проверяет свои тексты на уникальность по advego, и на орфографию. Тексты на тематику "Образовательные услуги" по различным предметам. Долгосрочное сотрудничество! Если Вы нам подойдёте, то поступит предложение и по другим нашим проектам! Ждем откликов сразу с расценками, сроками и вашим принципом работы!

Просьба указывать расценки за лист А4.

11 лет назад
ma143sha
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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