Написание уникальных текстов для сайта

Для сайта diplombel.by нужен профессиональный специалист по написанию уникальных текстов. Требуется опытный человек, который не только хорошо пишет, но и проверяет свои тексты на уникальность по advego, и на орфографию. Тексты на тематику "Образовательные услуги" по различным предметам. Долгосрочное сотрудничество! Если Вы нам подойдёте, то поступит предложение и по другим нашим проектам! Ждем откликов сразу с расценками, сроками и вашим принципом работы!

Просьба указывать расценки за лист А4.