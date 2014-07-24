Нужно придумать продающие описания для сниппетов в ПС Yandex и Google страницы: http://malner.ru/ http://malner.ru/147 http://malner.ru/148 http://malner.ru/152 http://malner.ru/153 http://malner.ru/160 http://malner.ru/161 http://malner.ru/162 http://malner.ru/163 http://malner.ru/apostil http://malner.ru/diplom ...
Написание уникальных текстов для сайта
Для сайта diplombel.by нужен профессиональный специалист по написанию уникальных текстов. Требуется опытный человек, который не только хорошо пишет, но и проверяет свои тексты на уникальность по advego, и на орфографию. Тексты на тематику "Образовательные услуги" по различным предметам. Долгосрочное сотрудничество! Если Вы нам подойдёте, то поступит предложение и по другим нашим проектам! Ждем откликов сразу с расценками, сроками и вашим принципом работы!
Просьба указывать расценки за лист А4.
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