Написание уникальных текстов по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт41 заявка507 просмотров

Необходимо написание 15 текстов по 1200-1500 знаков с употреблением определенных ключевых слов. Тексты должны быть со смыслом и без ошибок.

Более подробное ТЗ в приложении.

14 лет назад
dron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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