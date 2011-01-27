Добрый день!очень срочно нужно написать рецензию по научному проекту (типа от имени научного руководителя),тема система управления рекламным сайтом!Срок 3-6 часов! контакты : icq 41205555
Написание уникальных текстов по недвижимости
Необходимо написание 15 текстов по 1200-1500 знаков с употреблением определенных ключевых слов. Тексты должны быть со смыслом и без ошибок.
Более подробное ТЗ в приложении.
Заявки фрилансеров
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